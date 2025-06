16 hectares de pins partis en fumée. C’est le bilan définitif de l’incendie survenu mercredi dernier dans la forêt de La Coubre à La Tremblade, le premier gros feu de la saison en Charente-Maritime fomenté par la sécheresse et la période de fortes chaleurs. L’opération des sapeurs-pompiers, en lien avec l’Office national des forêts et les forces de l’ordre, est désormais terminée. Opération qui a empêché l’ouverture ce week-end du poste de surveillance de la zone de baignade de la plage de La Bouverie, en raison du risque accru de reprise de l’incendie. Dix autres postes de secours situés le long du littoral royannais ont pu rouvrir samedi comme prévu entre 13h30 et 18h30.