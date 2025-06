Alerte aux courants de baïnes en Charente-Maritime. Un risque maximal est confirmé pour la journée de ce mardi. Comme ce week-end, tout le littoral néo-aquitain est concerné. Dans notre département, cinq communes sont particulièrement exposées : Grand-Village-Plage, Saint-Georges et Saint-Trojan-les-Bains sur l’île d’Oléron, mais aussi La Tremblade et Les Mathes. La baignade y est vivement déconseillée. Le préfet Brice Blondel lance un appel à la plus grande vigilance.