Le lancement aujourd’hui en Charente-Maritime d’une campagne de prévention contre les dangers de l’exposition au soleil. Alors que le réchauffement climatique et les comportements qu’il induit font craindre une recrudescence du nombre de cancers de la peau, l’association Sécurité solaire et l’assureur Groupama Centre Atlantique se mobilisent tout l’été et vont distribuer gratuitement des chapeaux de paille à larges bords et des dépliants d’information devant les agences Groupama du département. Une opération se déroule ce mardi et demain à Saintes, Rochefort, Royan, Châtelaillon-Plage, Saint-Martin-de-Ré et Montendre, avant un déploiement dans les 24 agences du département du 15 juillet au 30 août. Pauline Bourvis est responsable de la communication à Groupama Centre Atlantique. Elle nous en parle :

Chaque année, 2 500 personnes meurent de cancers de la peau, faisant du mélanome la troisième cause de mortalité par cancer chez les jeunes adultes.