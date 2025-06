La Charente-Maritime fait partie des départements placés en alerte orange à la canicule. La vigilance prend effet à partir de ce midi. Un pic de chaleur à 37° est attendu. Demain, les températures maximales progresseront de 1 ou 2 degrés. Le préfet du département Brice Blondel rappelle les bons gestes à adopter, même pour les personnes en bonne santé, comme s’hydrater et limiter les activités sportives. Mais aussi les bons comportements pour éviter les feux de forêts, comme celui survenu mercredi dans le massif de La Coubre à La Tremblade. Pas de barbecue près d’une zone boisée, et pas de mégot de cigarette par la fenêtre.

Conséquence de la vigilance orange à la canicule. Certaines écoles vont fermer plus tôt aujourd’hui. Pour éviter d’exposer les élèves aux fortes chaleurs cet après-midi, les parents sont invités à récupérer leurs enfants à la mi-journée, comme c’est le cas par exemple à l’école primaire Plaisance de Tonnay-Charente.

Et puis à Marennes-Hiers-Brouage, la Ville a mis en place un numéro d’urgence pour les personnes qui souhaiteraient bénéficier d’une salle climatisée. Il faut composer le 06 21 09 56 66.

Cyclad adapte les horaires de ses déchetteries. En raison du placement de la Charente-Maritime en vigilance orange, le syndicat mixte a décidé d’ouvrir ses 22 déchetteries de 7h à 12h30 et de 13h à 14h30, afin de préserver la santé et la sécurité des agents et des usagers.

Autre conséquence de la canicule, et du pic de chaleur annoncé ce samedi, la Ville de Surgères a décidé d’annuler l’évènement sportif « Surgères revit les jeux » prévu demain. Impossible pour la municipalité de maintenir cette manifestation dans de telles conditions.