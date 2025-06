Entre 6 et 8 hectares de pins partis en fumée et 12 hectares parcourus. C’est le bilan du premier gros incendie de la saison en Charente-Maritime, survenu hier après-midi dans la forêt de La Coubre, sur la commune de La Tremblade. L’alerte a été donnée peu avant 16h pour deux départs de feu. Le premier a été plus rapide à éteindre que le second. Une centaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, appuyés par une trentaine de véhicules et le renfort de moyens aériens, notamment un avion bombardier d’eau de type Dash et un hélicoptère. L’incendie a été maîtrisé en début de soirée. Il devait rester sous surveillance toute la nuit pour éviter toute reprise. Aucune victime n’est à déplorer. Par sécurité, la forêt et les parkings alentours ont été évacués, et la route départementale 25 entre La Palmyre et Ronce-les-Bains a été fermée, ainsi que la D 268.