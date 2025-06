Des postes à pourvoir cet après-midi au Forum de l’emploi saisonnier et de l’alternance à Rochefort. Une vingtaine de structures seront présentes pour informer les candidats, dans des domaines très variés comme la restauration, l’agriculture et les services à la personne en ce qui concerne l’emploi saisonnier, et le sport, l’industrie ou le commerce pour les contrats en alternance. À propos des emplois saisonniers, la problématique du recrutement se fait à nouveau sentir cette année, à quelques jours du lancement de la saison estivale, en raison d’un déficit de main d’œuvre dû à la pénibilité, au manque d’attractivité, de mobilité et de logement. Il reste donc des places à prendre. Rendez-vous est donné de 14h à 16h au palais des congrès.