Thibault Guiraud est le nouveau maire de La Rochelle. Sans surprise, le candidat de la majorité a été élu hier soir pour succéder au maire démissionnaire Jean-François Fountaine. À 44 ans, l’ancien directeur de la clinique Cardiocéan prend la tête de la Ville, après un vote mouvementé. Quatre conseillers écologistes et neuf du groupe Renouveau ont quitté la salle, parlant de « mascarade et de stratégie électorale pour faire émerger un adjoint en quête de lumière », à moins d’un an des élections municipales. Issu du secteur de la santé, Thibault Guiraud, de centre gauche, est passionné de sport, de musique et engagé en faveur de l’action sociale et de l’écologie. Pacsé, il a deux enfants de 12 et 14 ans.