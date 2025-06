Parce que la qualité des eaux de baignade reste une priorité à Royan, la Ville continue de développer son système de prédiction. Une petite révolution qui lui permet d’anticiper les variations de la qualité de l’eau en temps réel. Ce dispositif originaire du Canada, appelé « InfoBaignade » et basé sur l’intelligence artificielle, analyse différentes données environnementales, permettant à la commune de prendre rapidement des décisions, sans attendre les résultats des laboratoires d’analyses, évitant ainsi des fermetures inutiles ou, au contraire, des expositions involontaires à une eau contaminée.

Depuis 2009, la ville de Royan est engagée dans une gestion active de la qualité de ses eaux de baignade pour assurer la sécurité des usagers. En plus des tests réguliers, elle avait mis en place une stratégie d’autosurveillance, à savoir le réseau pluvial, les milieux naturels amont et le réseau d’assainissement. Cependant, les méthodes traditionnelles de mesure impliquent un prélèvement sur place, une analyse en laboratoire et un temps d’incubation, entraînant un délai important avant d’obtenir des résultats, entre 7 et 48h. Cela peut conduire à des décisions inadaptées, avec des plages ouvertes alors qu’elles devraient être fermées, ou fermées par précaution mais sans réel danger.

En 2022, le modèle InfoBaignade a été testé pour la première fois sur l’une des cinq plages urbaines les plus fréquentées de la Ville et la plus sensible aux variations de qualité, celle de Pontaillac. Un modèle qui prend en compte et analyse des données environnementales, le taux de bactéries de types escherichia coli et entérocoques, ainsi que les indicateurs de pollution fécale. Entraîné saison après saison, il permet aujourd’hui de prédire avec une très grande précision la qualité de l’eau de baignade et le taux de contamination. Testé l’an dernier, un nouveau modèle affiche déjà des débuts prometteurs pour la plage de Foncillon. Désormais, les modèles développés permettent de prédire la majorité des contaminations, sans avoir à attendre les résultats du laboratoire.

À noter que l’optimisation de ces modèles et l’amélioration des capteurs météorologiques permettront d’accroître encore davantage la précision des prédictions dans les années à venir.