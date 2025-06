La surveillance des zones de baignade évolue sur le littoral de Royan Atlantique. Cet été, elle va démarrer une semaine plus tard que les années précédentes pour se terminer une semaine plus tard en septembre. Ainsi, 11 des 22 postes de secours vont ouvrir à partir du 21 juin, et fermeront le 7 septembre. La totalité sera opérationnelle du 2 juillet au 31 août.

Il va y avoir du changement cet été sur les plages du littoral royannais. Cette année, les sauveteurs de la S.N.S.M. vont prendre leurs fonctions le samedi 21 juin, soit une semaine plus tard que d’habitude, sur 11 des 22 plages surveillées de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. L’idée étant de leur permettre de poursuivre leur mission la première semaine du mois de septembre, où la fréquentation touristique est encore très importante. Les horaires de surveillance vont passer de 13h30 à 18h30, alors que la surveillance démarrait jusqu’à présent en fin de matinée. L’ensemble des 22 postes de secours sera opérationnel à partir du 2 juillet jusqu’au 31 août, de 11h à 19h.

À chaque saison estivale, la surveillance des zones de baignade est assurée par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, en collaboration avec les 7 communes littorales du territoire. La collectivité y consacre un budget de plus de 2,3 millions d’euros, avec un dispositif composé de plus de 150 sauveteurs. Ces derniers se tiennent prêts pour toute intervention sur la plage et en mer, mais leur rôle consiste également à délivrer des conseils de prévention.

Pour rappel, la zone de baignade surveillée mobile est matérialisée, pendant les horaires de surveillance, par des drapeaux bicolores rouge et jaune plantés dans le sable, associés à une indication fléchée afin d’indiquer le sens de la zone couverte. En dehors de cette zone, des horaires et des périodes de surveillance, la baignade se pratique aux risques et périls des usagers.