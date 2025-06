La présentation hier à Rochefort de la programmation du prochain festival Sœurs jumelles. C’est la rencontre de l’image et du son. L’évènement va se dérouler du 24 au 29 juin. Des projections de films, de documentaires, des animations et des concerts sont prévus, avec notamment sur scène : Nick Cave, Kompromat, Chinese Man, Jeanne Added, Camélia Jordana, ou encore Alain Souchon et fils. Une belle programmation en perspective, comme le souligne la présidente et cofondatrice du festival Julie Gayet :

Un joli coup de projecteur sur la Ville de Rochefort, selon son maire Hervé Blanché, qui nous dit ce qu’il attend de cette nouvelle édition :

Le festival Sœurs jumelles, c’est du 24 au 29 juin. Le programme complet sur soeursjumelles.com