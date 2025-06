Le festival « Un week-end bien Loti » revient du 13 au 15 juin pour une nouvelle édition à Rochefort. Et en cette semaine de réouverture de la maison natale de l’écrivain voyageur, l’évènement va prendre une dimension particulière. Pour l’occasion, une grande fête se prépare en hommage à Pierre Loti et à ses voyages en Asie. Érika Bienabe, co-organisatrice du festival, nous en dit plus sur la soirée de lancement :

Le festival se poursuivra samedi matin avec des séances de gym chinoise, dès 9h30, devant la statue de Pierre-Loti, square Trivier, avant un déjeuner participatif. Démonstration d’art martiaux place Colbert. Échange à 11h avec l’architecte en charge de la restauration de la Maison de Pierre Loti. Déambulation. Et à 15h, animations place Colbert. Dimanche après-midi, des animations seront proposées au Musée des commerces d’autrefois, mais aussi au Musée de la Marine avec des visites flash de la nouvelle exposition « Pierre Loti hommage sculpté ». Tout est gratuit.