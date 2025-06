Le mal-être des agriculteurs, une priorité en Charente-Maritime. La semaine dernière, 80 représentants du monde agricole, des collectivités locales et des services publics se sont réunis à Saintes pour échanger sur l’accompagnement des professionnels en difficulté, et les moyens de prévention mis en place pour éviter des drames face à des situations de détresse psychologique. Une mobilisation renforcée est annoncée pour venir en aide à une profession en souffrance.

Lundi 2 juin, à l’initiative du préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a organisé à Saintes un comité départemental dédié à la prévention du mal-être agricole et à l’accompagnement des agriculteurs en difficulté. Près de 80 participants ont répondu présents, dont les représentants des professionnels agricoles, des conseillers et partenaires techniques des agriculteurs, des services de l’État, mais aussi des élus de communes rurales, des intercommunalités, ainsi que des représentants de France Travail, et des établissements d’enseignement agricole. Cette rencontre, organisée en coordination étroite avec la M.S.A. des Charentes, marque une nouvelle étape dans la mobilisation collective face à la fragilité économique et sociale de certains agriculteurs. L’objectif de ce comité a été de renforcer la coopération entre les structures d’accompagnement, et faire connaître à tous les relais de terrain les dispositifs existants afin de pouvoir identifier une situation de détresse et orienter rapidement les agriculteurs concernés vers les bons interlocuteurs. Des outils concrets ont été présentés, et largement diffusés à cette occasion, comme le flyer de présentation de la cellule d’accompagnement des agriculteurs en difficulté, l’affiche de prévention du mal-être agricole avec les numéros utiles dans le département, ou encore la fiche «Réflexe», destinée aux acteurs en lien avec les exploitants agricoles, qui permet de les orienter, en fonction de leur situation, vers les partenaires appropriés.