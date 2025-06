Plus d’une centaine de postes à pourvoir cet après-midi au premier Forum de l’emploi industrie et aéronautique de Rochefort. On recherche des opérateurs de production, des conducteurs de ligne, des techniciens de maintenance ou encore des contrôleurs qualité. Une trentaine d’entreprises seront présentes. Rendez-vous est donné de 14h30 à 17h30, au Technopôle de l’Arsenal.