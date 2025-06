Le coup d’envoi ce soir des Jeudis musicaux en pays royannais. C’est la 37e édition cette année, avec plus d’une centaine de jeunes talents et de musiciens de renommée internationale qui vont se produire jusqu’au 18 septembre dans les églises et les temples des 33 communes de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Un évènement qui met en valeur le patrimoine local à travers la musique classique, le gospel ou le jazz. Le concert d’ouverture a lieu ce soir, à 20h, en l’église de Meschers-sur-Gironde, avec Alexis Cardenas et Recoveco. Un concert aux sonorités et aux accents latino-américains.