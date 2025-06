Un appel à témoins a été lancé hier par la police nationale après la disparition inquiétante d’un homme de 71 ans à Royan. Joël Viot a été vu pour la dernière fois ce mardi matin vers 8h en centre-ville. Le septuagénaire a les cheveux gris coupés courts, les yeux noirs et mesure 1,80m. Il est de forte corpulence et présente une cicatrice à la thyroïde. Il porte un bermuda et un tee-shirt, des nu-pieds à scratchs gris et noirs et une alliance dorée. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de Royan au 05 16 84 39 39.