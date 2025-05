À Bourcefranc-le-Chapus, près de Marennes-Hiers-Brouage, la maison de retraite La Roseraie va fermer. L’établissement, géré par le groupe AVEC, a été placé en liquidation judiciaire à la date du 31 mai 2025. La décision a été annoncée hier matin. Les huit résidents âgés de 80 à 105 ans vont se retrouver sans hébergement, et les cinq salariés plus des intérimaires sur le carreau. Les élus locaux dont le sénateur Mickaël Vallet se mobilisent pour trouver d’urgence des solutions de reclassement du personnel et d’accueil des résidents. Ce dernier vient d’écrire en ce sens à la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly.