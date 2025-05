Appel au don pour un monument en péril à La-Grève-sur-Mignon, au nord de la Charente-Maritime. La Briqueterie, haut-lieu du patrimoine industriel local fondé par les frères Vincent en 1872, devenu un site culturel majeur du Marais poitevin, est aujourd’hui en danger et menace de s’effondrer. Fragilisé par le séisme du 16 juin 2023, le site est fermé depuis le mois de février dernier. Ce soir se tient une réunion publique pour faire le point sur sa réhabilitation, pour laquelle un appel aux dons est lancé.

Dans les années 1900, la Briqueterie est un lieu de production de tuiles et de briques. Suite à un incendie, il ferme en 1968. Il est ensuite racheté par la commune de La-Grève-sur-Mignon en 2004. Entre 2009 et 2015, il connaît une première phase de réhabilitation. Ce site, autrefois industriel, devient un lieu culturel. De nombreux évènements mettant en avant le patrimoine ou encore l’environnement sont produits. Cependant, depuis le 16 juin 2023 et le séisme, de nombreux dégâts peuvent être observés sur le site : la fragilisation de la cheminée Hoffman, la menace d’effondrement des fours de l’usine, l’altération des planchers, mais aussi la présence de fissures. C’est pourquoi en février 2025, le site ferme ses portes au public pour des questions de sécurité. Après une expertise, le coût des travaux de sécurisation du lieu est estimé à plus de 570 000 euros. Pour financer ces opérations, la commune de La-Grève-sur-Mignon et la Fondation du Patrimoine lancent une collecte participative auprès des particuliers et des entreprises. L’objectif de cet appel aux dons est de récolter 10 000 euros. En contrepartie de ce financement, les donateurs se verront profiter de services exclusifs.

Rendez-vous ce soir à 19h à la salle des fêtes de La-Grève-sur-Mignon.