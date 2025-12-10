Visite de chantier hier au port de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, pour la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly et ses équipes. C’est là qu’ont lieu actuellement les travaux de construction des futurs ouvrages de protection du Fort Boyard. Monument en péril qui est en cours de restauration pour un coût colossal de 44 millions d’euros. Il s’agit de reconstruire l’éperon brise-lames et le havre d’accostage, des éléments faits de béton et d’acier qui seront aménagés au nord et au sud du vaisseau de pierre pour le protéger des assauts de la mer. Livraison prévue dès 2027.