La Ville de Tonnay-Charente vient de lancer un appel aux dons pour restaurer son pont suspendu. Monument emblématique de la cité, l’ouvrage, qui est menacé et qui tombe en ruines, a besoin d’importants travaux pour assurer sa pérennité. Sur les 15 millions d’euros nécessaires à sa restauration, la première phase nécessite près de 9 millions. D’où le lancement de cette collecte de fonds qui est réalisée en partenariat avec la Fondation du patrimoine.

La commune de Tonnay-Charente ouvre une nouvelle étape dans la sauvegarde de son patrimoine emblématique, avec le lancement d’une collecte de dons, en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Une convention officialisant cette démarche a été signée fin novembre, marquant un engagement commun pour préserver un monument unique, classé Monument Historique, et parmi les tout premiers ponts suspendus construits en Europe. Véritable prouesse de pierre et d’acier, il occupe une place centrale dans le Grand Site de l’Estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort. Peu perceptibles à distance, les dégradations du pont sont pourtant bien réelles, entre chutes de pierres et d’éléments métalliques, et fragilisation des structures.

Interdit à la circulation routière, le pont suspendu de Tonnay-Charente reste accessible aux piétons et aux cyclistes, mais nécessite aujourd’hui une restauration complète. Les premiers travaux, prévus au premier semestre 2026, portent notamment sur les parties métalliques et maçonnées. Le coût de cette première partie de la première tranche s’élève à 1,1 million d’euros Hors Taxes sur un montant total de 8,6 millions d’euros Hors Taxes.

Dans ce contexte, la commune lance une campagne de financement participatif visant à recueillir au moins 50 000 euros, pour contribuer aux travaux de sécurisation du tablier. Ce dispositif permet d’associer habitants, entreprises, associations et tous ceux qui souhaitent soutenir un projet patrimonial d’envergure.

Pour faire un don, rendez-vous sur le site de la Fondation du patrimoine.