Du nouveau dans le traitement des patients victimes d’un AVC en Charente-Maritime. Depuis le mois dernier, l’hôpital de La Rochelle accueille une nouvelle activité de thrombectomie mécanique cérébrale. Voilà qui va permettre une prise en charge plus rapide des patients qui, auparavant, devaient être transférés d’urgence vers le CHU de Poitiers, et de limiter les risques de séquelles, voire de mortalité.

C’est en décembre dernier que l’hôpital de La Rochelle a obtenu l’autorisation de mettre en place une activité de thrombectomie mécanique, afin d’améliorer la prise en charge des AVC, les Accidents Vasculaires Cérébraux. L’activité a donc démarré début avril. Jusqu’à présent, les patients de Charente-Maritime, justifiant de la réalisation de cette technique de neuro-radiologie interventionnelle, devaient être transférés au CHU de Poitiers. L’ouverture du centre de thrombectomie de La Rochelle va permettre de réduire les délais de prise en charge pour les patients, en limitant les temps de transferts. Une prise en charge rapide à la phase aigüe des AVC permet de réduire le risque de handicap et de mortalité. La thrombectomie mécanique est une technique médicale de revascularisation à la phase aigüe des AVC ischémiques associé à une occlusion vasculaire. Cette technique consiste à retirer le caillot de sang qui bouche une artère cérébrale pour rétablir la circulation sanguine vers le cerveau. Le geste de revascularisation doit être réalisé en urgence absolue, le plus précocement possible après la survenue du début des signes d’AVC. Dans un délai de moins de 24 heures, et idéalement de moins de 6h.