158. C’est le nombre d’infractions au code de la route relevées lors du pont du 1er mai en Charente-Maritime. Sur près d’une centaine d’excès de vitesse constatés, un automobiliste a été contrôlé à 210 km/h sur un axe limité à 110, la RN 150, entre Saintes et Royan. 15 automobilistes roulaient sous l’emprise d’alcool, et 18 sous l’emprise de produits stupéfiants. Au total, 39 permis de conduire ont été retirés par les gendarmes de l’Escadron départemental de Sécurité routière, et 21 véhicules ont été placés à la fourrière.