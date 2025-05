La saison de surveillance et de lutte contre le moustique tigre est lancée en Nouvelle-Aquitaine. Depuis jeudi dernier, l’Agence régionale de santé se mobilise pour contrer la progression de l’insecte qui se poursuit sur le territoire. Ce qui augmente le risque de foyers épidémiques autochtones. Parallèlement, l’ARS déploie aussi son plan d’action de lutte contre les maladies vectorielles véhiculées par le moustique tigre. Le contexte épidémiologique actuel (avec le chikungunya à la Réunion et la dengue en Guadeloupe) est à l’origine de nombreux cas importés depuis le début de l’année, rendant plus probable la survenue de cas autochtones en Nouvelle-Aquitaine. Pour en savoir plus sur le moustique tigre et comment lutter contre sa prolifération, une réunion publique est proposée ce soir à Saintes. C’est à 18h30 à la mairie.