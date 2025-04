Feu vert pour l’exploitation de la Centrale à bitume à Saintes. Hier, la préfecture de la Charente-Maritime a donné son accord à la société Eurovia pour commencer à faire fonctionner cette usine qui va produire plus de 50 000 tonnes d’enrobés, afin de rénover la portion de l’autoroute A10 entre Saintes et Pons, soit une vingtaine de kilomètres. Les travaux, autorisés à démarrer ce mercredi, vont se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juin. Plusieurs élus de gauche, et notamment de l’opposition du conseil municipal, sont vent debout contre l’implantation de cette centrale dans le périmètre de la source de Lucérat. Ils redoutent en effet un risque de pollution. Toutefois, la préfecture indique que « la préservation de la qualité de la ressource en eau fait l’objet d’une attention particulière du préfet ».