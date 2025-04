Marennes-Hiers-Brouage densifie son offre commerciale en centre-ville. Dans le cadre du programme Petites villes de demain du plan national France relance, la municipalité a lancé récemment quatre appels à projets pour diversifier et améliorer l’offre économique dans l’hypercentre, au jardin public et à la piscine d’été de la plage. Les réponses ont été nombreuses, et les choix difficiles. Ainsi, un glacier ouvrira prochainement face au marché, un food-truck s’est installé au jardin public, un espace de restauration ouvrira en juin à la piscine et un traiteur prendra ses quartiers à partir du 20 mai au cœur du nouvel espace de dégustation du marché couvert. L’adjoint au maire en charge de la vie économique Philippe Lutz s’en réjouit :

Prochaine ouverture donc, le traiteur L’Apéro d’Épicure qui sera officiellement présenté le jeudi 1er mai, par l’animateur saintongeais Piqthiu. À sa tête, Jérôme Habran, 52 ans, et Mélanie Alleaume, 45 ans. Deux passionnés du goût, établis à Saint-Vivien, dans l’agglomération rochelaise, qui cherchaient un espace de vente dynamique pour régaler les papilles, avec des plats savoureux, de qualité et des espaces debout pour déguster des huîtres, crevettes, bulots et autres fruits de mer. Écoutez :