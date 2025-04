La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange pour le phénomène de crues. Les cumuls de pluies observés durant le week-end ont entraîné une élévation des niveaux de la Seugne, dans le sud du département. Une montée rapide du niveau d’eau a été constatée sur l’amont du tronçon dans le secteur de Jonzac et Saint-Germain de Lusignan. La hausse s’est poursuivie en aval, causant des débordements importants. La Dronne aval est également concernée sur le bassin versant de la Dordogne et de ses affluents. Le Préfet Brice Blondel appelle à la vigilance et au respect des consignes de sécurité. Évitez de vous déplacer et surveillez la montée des eaux.