Nouvelle étape dans le chantier de dépollution de l’ancien site Enedis rue Marcel-Paul à La Rochelle. Un sondage des sols en profondeur sera réalisé à partir de ce mardi, sur la période des vacances scolaires, pour ne pas impacter les établissements Fénelon et Massiou situés à proximité.

Avant de réaliser les dernières opérations de réhabilitation de ce chantier, il est maintenant indispensable de réaliser des sondages dans le sol, comme le préfet Brice Blondel s’y était publiquement engagé. Cette opération vise à caractériser l’état résiduel du milieu à l’issue des travaux de réhabilitation réalisés entre le 19 août et le 14 novembre 2024 ; à compléter la connaissance générale de la qualité des milieux du site ; et à permettre l’adaptation, s’il y a lieu, des méthodologies de bonne gestion de ces matériaux dans l’optique des prochaines phases de travaux de réhabilitation. Elle nécessitera l’emploi de moyens mécaniques, et comprendra une surveillance renforcée de la qualité de l’air dont les résultats seront rendus publics et accessibles sur le site de la préfecture de la Charente-Maritime ; et des moyens importants de réduction des nuisances éventuelles.

À noter qu’en vue de restaurer l’environnement visuel du quartier, sans pour autant masquer le chantier, une palissade comportant des fenêtres sera installée autour du site dans le courant du mois de mai.

Cette opération de sondage des sols va se dérouler jusqu’au mercredi 30 avril, de 8h à 18h. Une opération redoutée par le collectif de riverains Zéro Toxic qui craint un risque de pollution de l’air et qui s’est mobilisé vendredi dernier sur le chantier.