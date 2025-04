L’île d’Oléron agit pour favoriser les locations à l’année. Avec plus de 4 000 meublés touristiques recensés, et une hausse annuelle d’environ 400 locations saisonnières depuis 2021 sur le territoire, les huit communes insulaires sont confrontées à une raréfaction de l’offre locative annuelle. Près de 70 % des logements sont des résidences secondaires. Un chiffre bien au-dessus de la moyenne départementale (22 %). Pour Michel Parent, président de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, cette situation n’est plus tenable, d’autant qu’elle impacte lourdement la vie économique et sociale du territoire, et accentue les difficultés :

Afin d’accompagner cette transition, la CdC oléronaise va proposer une prime à la conversion pour transformer tout meublé touristique en location à l’année. Cette aide sera cumulable avec les dispositifs France Rénov’ permettant de financer jusqu’à 60 000 euros de travaux d’amélioration énergétique. Michel Parent :

La collectivité s’est donnée pour objectif de convertir 50 logements par an pendant trois ans.