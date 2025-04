Le chanteur rochelais Mickaël Gallo qualifié pour les demi-finales de l’émission The Voice. L’aventure continue pour le protégé de Patricia Kaas qui a passé avec succès l’épreuve des battles samedi soir sur TF1. Il a véritablement impressionné et touché le public et les coaches. À 33 ans, Mickaël Gallo vit un rêve. Il fait désormais partie des 12 talents qualifiés pour les demi-finales qui seront diffusées samedi prochain sur TF1. Il sera l’invité de l’émission « Scène ouverte », la veille, vendredi soir, de 20h à 21h, sur Hélène FM.