L’inauguration hier à Saint-Trojan-les-Bains d’une nouvelle centrale photovoltaïque à la station d’épuration d’Eau 17. Le service public de l’eau en Charente-Maritime qui a décidé de faire un pas de plus vers la sobriété énergétique. Un équipement qui s’inscrit dans une stratégie globale de résilience et d’adaptation au changement climatique, adoptée par le syndicat en 2020. Après plusieurs mois de travaux, cette centrale est désormais opérationnelle et permet de couvrir 30% des besoins énergétiques de la station. Christophe Sueur, président du syndicat départemental Eau 17 :

Les panneaux, répartis sur 285 m2, vont permettre de produire plus de 73 500 kWh d’électricité par an, sur un global de 310 000. D’autres projets sont actuellement en cours en Charente-Maritime, notamment au nord du département. Voilà qui permettra à terme de générer des économies substantielles, comme le souligne Christophe Sueur :