Le coup d’envoi ce soir de la nouvelle saison du site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères. Pendant les vacances de printemps, qui démarrent demain pour la zone A, et tout l’été, des ateliers et des visites guidées seront proposées au public. Une soirée de lancement est prévue ce vendredi, de 18h à 20h, en présence des fondateurs du laboratoire Priae. C’est le Pôle de recherche, d’interprétation et d’archéologie expérimentale basé à Morlaix, dans le Finistère, qui a été missionné par la Communauté de Communes Aunis Sud, propriétaire du site, pour numériser le mobiliser archéologique découvert sur place, et aujourd’hui inaccessible car préservé. Son directeur Julian Cuvilliez, qui est aussi archéo-musicologue et musicien, nous explique son travail :

Différentes applications seront ensuite possibles, comme le suggère Julian Cuvilliez :

Julian Cuvilliez qui reviendra en juin pour une résidence avec sa compagne Audrey Lecorgne, également archéo-musicologue et présidente du Priae. Ce sera à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie. Ils seront accompagnés d’un confrère écossais, John Kenny, pour effectuer des interventions auprès des scolaires sur les pratiques musicales de l’Antiquité jusqu’au Moyen-Âge. Une conférence tous publics sur la musique dans l’Antiquité celtique est également au programme, ainsi que la projection du film « Le Pacte gaulois » de Sébastien Duhem, dont Julian Cuvilliez a signé la bande originale.