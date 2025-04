Le coup d’envoi aujourd’hui du nouveau festival « Manga sur la ville » à Marennes. Une première édition sur trois jours autour de la culture japonaise, de la pop culture et du manga. Des animations sont prévues dans les commerces, à la médiathèque et au cinéma l’Estran. Au programme : ateliers, projections, tatoo flash mangas, cosplay et échange de cartes Pokémon. Hervé Tourneur, spécialistes du manga, sera également présent.