L’Union cycliste aigrefeuillaise organise un dîner dansant samedi 26 avril, à 20h, à la salle des fêtes d’Aigrefeuille-d’Aunis. Au menu : choucroute, assiette de fromages, dessert, bière, vin et café compris. 32€. La soirée et le bal seront animés par Cathy Joubert et Luc Durand, chanteurs, musiciens et DJ. Pour les renseignements et les réservations, vous pouvez contacter le 06 85 33 90 51 ou le 06 17 29 73 40. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.