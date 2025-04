Du 2 mai au 7 juin, l’association ADHEOS fête ses 20 ans d’existence avec de nombreux évènements (Concert, spectacles, réceptions officielles, et bien d’autres), mais surtout le 10 mai dès 10h au Tiers lieu « A la Motte » à Saint-Saturnin-du-Bois, le premier RuraLGBT. Une rencontre entre la ruralité et la communauté LGBTQIA+. Vous pourrez participer aux ateliers créatifs, aux conférences, acheter des produits locaux, vous divertir et être émus par le concert de C!el à 20h30. Exposants, commerçants, artistes, membres d’une association, villageois, promeneurs, rendez-vous le 10 mai. Programme et renseignements sur adheos.org, sur les réseaux sociaux #ruralgbt. Vous voulez exposer contacter le 06 06 47 12 62.