Visite de chantier hier matin en centre-ville de Marennes. L’immeuble du 85 de la rue Georges-Clémenceau est en cours de rénovation pour accueillir prochainement cinq nouveaux logements. Il s’agira de trois T2 et deux T3, proches de toutes commodités, comme l’on dit dans l’immobilier. Et ce grâce à l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain, portée par la Communauté de communes du Bassin de Marennes et ses six communes, qui aide financièrement les propriétaires à rénover leurs logements anciens. Elle vise également à encourager la production d’une offre locative conventionnée. Un projet intéressant à plus d’un titre, comme le souligne la maire de Marennes-Hiers-Brouage Claude Balloteau :

Lionel Marchasson est technicien bâtiment à Soliha Charente-Maritime Deux-Sèvres, et il accompagne le propriétaire bailleur dans ses démarches de financement :

Pour son projet subventionnable à hauteur de 318 700 euros, le propriétaire bailleur bénéficie d’aides importantes de l’Agence nationale de l’habitat (120 000 euros), de la mairie de Marennes-Hiers-Brouage (49 500 euros) et de la CdC (17 000 euros).