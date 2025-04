Voilà une méthode de recrutement pour le moins originale. Des escape game sont organisés cette fin de semaine dans deux villes de Charente-Maritime pour recruter des chauffeurs de bus. C’est certes très ludique, mais cela permettrait d’évaluer sérieusement les aptitudes et le potentiel des candidats. Des sessions sont organisées aujourd’hui à Royan, et demain et samedi à La Rochelle.

Le réseau Cara’bus, exploité par Transdev Royan Atlantique, organise un village du recrutement baptisé « arrêt demandé pour l’emploi », ce jeudi, à Royan. Fort de son succès lors de précédentes éditions en Nouvelle-Aquitaine, cette opération est reconduite pour recruter et former des conducteurs de bus et de car. Cette nouvelle approche du recrutement, ludique et originale, casse les codes du recrutement classique avec un escape game dédié à l’emploi, et permet aux participants de révéler leurs aptitudes et de les valoriser, faisant fi de leur CV. À bord du « Ludobus », en équipe, les participants vont mettre en œuvre leurs propres compétences de déduction et de logique, et bénéficieront d’un bilan personnalisé révélant leur savoir-être. Ils échangeront ensuite avec les équipes du réseau Cara’bus, pour découvrir les offres de formation et d’emploi en CDI, dans les métiers du transport de voyageurs. Rendez-vous est donné place de la gare, de 9h30 à 17h30.

Cette même opération sera ensuite organisée par Yélo mobilités à La Rochelle, ce vendredi, place de l’île de France, à Port-Neuf, de 9h30 à 17h30, et samedi, place du 14 juillet à Villeneuve-les-Salines, de 9h30 à 13h30.