Un nouveau festival ce week-end à Marennes-Hiers-Brouage. Le Shapers club propose, samedi et dimanche, la première édition du Surf’Ink. Un évènement à la croisée du tatouage, du surf, du skate et de la bonne musique. Une sorte de rencontre entre l’encre et la mer, dans un écrin qui se prête parfaitement à ce type de convention. L’objectif étant de faire découvrir ce lieu ouvert depuis l’été dernier, le Shapers club qui est à la fois un atelier de fabrication de planches de surf, une boutique, un bar et un espace de co-working. On écoute Michaël, manager du bar et responsable évènementiels au Shapers club house :

Plusieurs temps forts seront proposés, comme le souligne Michaël :

Rendez-vous samedi de 10h à minuit, et dimanche de 10h à 17h. L’entrée est gratuite.