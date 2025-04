Le recteur de l’Académie de Poitiers en déplacement aujourd’hui en Charente-Maritime. Avec une première visite ce matin au Regroupement pédagogique intercommunal d’Aumagne, près de Saint-Jean-d’Angély. Structure réhabilité l’an dernier dans le cadre du projet « Notre école, faisons-la ensemble », où les élèves y pratiquent des activités culturelles, scientifiques et artistiques, encadrés par un enseignant et des parents bénévoles. Frédéric Périssat se rendra ensuite cet après-midi au lycée Merleau-Ponty de Rochefort, qui est l’un des quatre lycées de l’académie à expérimenter cette année la classe de Prépa-seconde. Un dispositif, non obligatoire, proposé depuis la rentrée 2024 aux élèves qui n’ont pas obtenu leur Diplôme national du brevet. L’objectif étant de leur permettre de consolider les attendus de fin de collège et de se préparer à l’entrée au lycée.