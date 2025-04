Nouvelle exposition à la Maison des douanes à Saint-Palais-sur-Mer. Intitulée « Vivian Maier, au bord du monde », elle présente les œuvres de cette photographe de rue américaine d’origine française. Des œuvres qui auraient pu tomber dans l’oubli, sans l’intervention d’un collectionneur et auteur américain.

Vivian Maier, née en 1926 et décédée en 2009, était une photographe de rue américaine d’origine française, restée inconnue de son vivant. Travaillant comme nourrice, elle a capturé des milliers de clichés de la vie urbaine à Chicago et New-York, entre les années 1950 et 1990. Son œuvre a été découverte par hasard en 2007 par John Maloof, collectionneur et auteur américain. Séduit par la qualité exceptionnelle de ses clichés, il a contribué à faire connaître son œuvre, qui est aujourd’hui exposée et admirée dans le monde entier.

L’exposition « Au bord du monde » met en lumière un aspect méconnu de sa vie : un tour du monde effectué en 1959, durant lequel elle a photographié divers pays, des Etats-Unis à la France. Ces images inédites sont présentées à la Maison des Douanes.

Autour de l’exposition, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, qui en est à l’initiative, propose un concours photo, des visites commentées, des ateliers, ou encore la projection du film « À la recherche de Vivian Maier ».

C’est ouvert tous les jours, sauf le mardi pendant les périodes scolaires, de 14h à 19h30.