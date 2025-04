Fin de l’aventure pour le Stade rochelais en Coupe d’Europe, après sa défaite en 8e de finale samedi à domicile. Les Maritimes et doubles champions d’Europe se sont inclinés face aux Irlandais du Munster sur le score de 24 à 25. Le Stade rochelais ne verra donc pas les quarts de finale cette saison. Et le retour en Top 14 s’annonce tout aussi difficile pour le club à la caravelle, désormais 10e, qui peine à raccrocher le top 6 pour espérer jouer les phases finales du championnat. Prochaine rencontre le 19 avril avec la réception de Bayonne qui est 4e et qui va tout faire pour le rester.