La saison 2025 des Échappées nature de la Charente-Maritime est lancée. Ce mercredi, les élus du Département et leurs partenaires se sont retrouvés dans le Marais de Brouage pour donner le coup d’envoi de la saison touristique de ce réseau composé d’une quarantaine d’Espaces naturels sensibles à découvrir, qui ont accueilli près de 1,4 millions de visiteurs l’an dernier. Après la Cabane de Moins, le Port des Salines et la Maison de la Forêt, c’est donc le Marais de Brouage qui a été mis à l’honneur. Stéphane Chedouteaud, vice-président du Département, nous dit pourquoi :

Balades, visites guidées, animations… Les occasions ne manquent pas pour partir à la belle saison à la découverte des Échappées nature. D’autant qu’à Brouage, tous les moyens sont mis en œuvre pour intéresser tous les publics, et notamment les plus jeunes, comme l’explique Catherine Desprez, vice-présidente du Département et présidente déléguée du Syndicat mixte de Brouage :

À noter que la 4e édition des Échappées nature en fête aura lieu le 28 juin au Parc de l’estuaire, à Saint-Georges-de-Didonne. Il sera notamment question du 50e anniversaire du Conservatoire du littoral, qui est l’un des partenaires privilégiés du Département.