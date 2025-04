La Banque alimentaire de la Charente-Maritime se mobilise pour les étudiants. L’association, qui vient en aide aux plus démunis, organise demain une grande collecte au profit des jeunes de l’université de La Rochelle et des lycées du département. Plus de 120 bénévoles dont des étudiants vont participer à cette action, qui doit permettre de récolter un maximum de dons de nourriture et de produits d’hygiène.

Cette opération de collecte inédite va se dérouler sur une seule journée, ce samedi 5 avril, dans 7 magasins alimentaires de La Rochelle et de son agglomération. Plus de 120 bénévoles et étudiants seront mobilisés. L’objectif est de rassembler des produits ciblés pour les petits-déjeuners et l’hygiène. Des produits qui entrent difficilement dans le budget de la Banque alimentaire, en raison de leur coût élevé. Cette action s’inscrit dans le cadre du maintien et du développement de l’aide auprès des populations isolées. En effet, s’agissant des étudiants de l’Université́ de La Rochelle et des lycées du département, l’association a augmenté́ ses distributions de colis alimentaires depuis la rentrée en septembre. Une quarantaine d’élèves en école de soins infirmiers sont également soutenus par son action. L’an dernier, la Banque alimentaire 17 a ainsi effectué 14 distributions, et aidé plus de 3 130 étudiants sur l’ensemble du département. En 2025, l’objectif est de maintenir cette aide et le rythme de distributions.

En parallèle, et avec l’aide des acteurs sociaux, l’association mène des investigations pour aller à la rencontre des personnes, notamment des étudiants, qui peinent à se manifester, préférant bien souvent se priver, au risque d’accentuer leur fragilité́. Ces actions sont en partie soutenues financièrement par La Rochelle Université et les dons des particuliers.