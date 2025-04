Des parents d’élèves de l’école primaire André-Fort au Vergeroux se mobilisent pour sauver une classe. Alors que la nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2025 a été entérinée la semaine dernière, le sort de l’établissement semble scellé. Et sur les cinq classes que compte l’école, une va disparaître en septembre. Ce qui va générer des classes plus chargées. Réunis mardi soir, les parents d’élèves ont lancé une pétition et appellent à un rassemblement ce dimanche, avant une action mardi prochain au rond-point du Brillouet à Rochefort, à l’entrée du Vergeroux.

« Touche pas à ma classe de Vergeroux ». Tel est le mot d’ordre des parents d’élèves particulièrement remontés et scandalisés par la décision prise par la Direction académique de La Rochelle de fermer une classe à l’école primaire du Vergeroux à la rentrée 2025. « Notre école est une petite école de campagne, où toutes les classes sont déjà à doubles niveaux. Cette fermeture aurait pour conséquence des classes à triples niveaux pour la moitié de l’école, avec des effectifs à 24 élèves minimum », se désespèrent-ils, craignant une dégradation des conditions d’apprentissage et de la qualité de l’enseignement pour les écoliers. « Nous refusons que nos enfants soient sacrifiés ! », scandent-ils dans un communiqué publié dans la foulée de la réunion qui s’est tenu ce mardi soir, à la salle municipale. Les parents d’élèves réclament l’annulation de cette fermeture de classe. Ils ont lancé une pétition et invitent la population à la signer. Ils seront mardi prochain au rond-point du Brillouet à Rochefort, de 7h30 à 8h30, et de 17h à 18h. Un rassemblement précèdera cette action ce dimanche à 11h devant l’école, place Verte. À cette occasion, les manifestants sont invités à se parer de noir.

Cet appel à la mobilisation a reçu le soutien de la municipalité, et notamment du maire Gilles Fort.