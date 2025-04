La Folle journée de l’écriture revient ce samedi à Surgères. C’est la 5e édition de l’évènement qui va proposer 14 ateliers d’écriture gratuits dans toute la ville. À chaque lieu visité, un thème exploré. Des auteurs et animateurs seront présents pour guider les participants, et éviter le syndrome de la page blanche. Écoutez Véronique Amans de l’association En avant première, qui organise l’évènement :

C’est gratuit et ouvert à tous, enfants et adultes. Un repas est proposé pour le déjeuner à 15 euros. Sinon, il est possible de pique-niquer sur place, avec une participation de 2 euros. Renseignements et réservations au 06 84 19 96 91. En partenariat avec Hélène FM.