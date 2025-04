Christopher Coutanceau retrouve sa 3e étoile au Guide Michelin. Le chef rochelais, qui l’avait perdu il y a deux ans, est de nouveau sur un petit nuage. Il est de retour dans le cercle très fermé des chefs cuisiniers triplement étoilés. Le nouveau palmarès du célèbre guide rouge a été dévoilé hier à Metz. En Nouvelle-Aquitaine, trois restaurants sont récompensés par deux étoiles : Maison Nouvelle de Philippe Etchebest, l’Observatoire de Gabriel à Bordeaux et Ekaitza à Ciboure. Dans la région, six restaurants décrochent une étoile, deux fois plus que l’an dernier.