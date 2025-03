Le pont Transbordeur, qui relie Rochefort à Échillais, reprend du service ce week-end. Avec l’arrivée des beaux jours et une saison pleine de nouveautés qui démarre, la nacelle électrique de l’ouvrage signé Ferdinand Arnodin va de nouveau fonctionner pour le plus grand bonheur des visiteurs et des amoureux du site. Ils sont en effet plusieurs dizaines de milliers à l’emprunter chaque année, avec une fréquentation en hausse l’an dernier.

Dopée par une excellente saison 2024, le dernier Transbordeur de France s’inscrit pleinement dans le paysage touristique de la Charente-Maritime. Avec plus de 130 000 passagers dénombrés au cours de ses 219 jours d’ouverture l’an dernier, le site du Transbordeur affiche une hausse de 20% de sa fréquentation. Jusqu’au 2 novembre inclus, le Transbordeur accueille visiteurs et passagers pour une expérience qui va au-delà d’une traversée à bord de sa nacelle mythique. Les visites guidées, visites théâtralisées et visites flash s’inscrivent toujours dans la programmation estivale, ainsi que les ateliers thématiques. S’ajoutent, depuis l’an dernier, les visites du nacellier qui offrent une traversée unique au-dessus du fleuve Charente. Au rang des nouveautés de cette saison 2025, on note la création d’un escape-game intitulé « La mémoire suspendue », qui va se dérouler en juillet et août. Et puis, le restaurant « Roseaux et Bocaux » animera aussi le site les samedis soir l’été.

La saison 2025, qui débute demain, s’achèvera dimanche 2 novembre au soir. Le pont Transbordeur est ouvert tous les jours, dès 10h, sauf le lundi matin.