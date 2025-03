Trois députés à la rencontre ce matin des scientifiques du Consortium formé par l’Université de La Rochelle, le laboratoire Qualyse et TEO. Une rencontre qui a pour objectif d’explorer les enjeux et les risques associés à l’utilisation de plastiques recyclés, en particulier ceux ayant été en contact avec des milieux aquatiques. Cet échange, qui se déroule à l’Aquarium de La Rochelle, vise à enrichir la réflexion des parlementaires en vue de futures discussions législatives sur le sujet. Parmi les députés participants : les Charentais-Maritimes Olivier Falorni et Benoît Biteau, et Philippe Bolo du Maine-et-Loire.