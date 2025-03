Gare à l’arnaque aux transports en commun à Royan. Depuis mardi, une page Facebook intitulée « Transports publics à Royan » propose d’obtenir une carte d’abonnement de six mois à un tarif très préférentiel. Il s’agit d’une arnaque imaginée dans la but de récupérer les coordonnées bancaires des usagers, comme le révèle la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique qui gère le réseau de bus Cara’Bus et qui tient à mettre en garde la population. Les personnes intéressées par cette offre promotionnelle frauduleuse sont invitées à ne pas cliquer sur le lien proposé, et à signaler la page comme une arnaque auprès de Facebook. Si certaines d’entre elles ont déjà cliqué sur le lien et communiqué des informations bancaires, il leur est conseillé de contacter leur banque pour faire immédiatement opposition. Pour rappel, les titres de transport « Cara’bus » sont vendus uniquement à l’agence des mobilités, sur le site internet cara-bus.com, au distributeur de titres situé en gare de Royan et chez les dépositaires.