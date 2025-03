L’inauguration hier matin de la 50e édition du Salon de la conchyliculture et des cultures marines à La Tremblade. Édition anniversaire donc, qui accueille une cinquantaine d’exposants venus présenter leurs dernières innovations techniques et environnementales. Après un demi-siècle de rencontres et d’échanges, pour Laurence Osta-Amigo, maire de la commune, cet évènement reste…

Laurence Osta-Amigo qui nous disait hier ce qu’elle attendait de ce salon, qui se déroule de nouveau dans un contexte professionnel morose :

Le Salon conchylicole de La Tremblade qui fête donc son cinquantenaire, sous le regard bienveillant des élus locaux très attentifs à la santé économique d’une profession qui résiste malgré les tempêtes, comme le souligne Vincent Barraud, président de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique :

Le Salon de la conchyliculture de La Tremblade est ouvert jusqu’à ce soir 18h, place Brochard à Ronce-les-Bains, avant la soirée de clôture. L’entrée est gratuite.