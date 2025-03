Retour au championnat de Top 14 pour La Rochelle, à l’occasion de la 19e journée ce week-end. Les Maritimes affrontent le Castres Olympique ce samedi après-midi à domicile. Une reprise choc dans la course au Top 6. Alors que les Jaune et Noir, actuellement 9e du classement, prient pour un retour dans le haut du tableau, Castres s’accroche à sa 5e place. Les deux équipes ne sont qu’à quatre points d’écart. Tout est possible pour les Rochelais, qui devront se passer du 2e ligne australien Will Skelton qui a été suspendu ce jeudi pour une semaine après un ruck jugé dangereux le 1er mars à Paris. Coup d’envoi de la rencontre à 14h30 au stade Marcel-Deflandre.