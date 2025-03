L’appel à la grève et à manifester aujourd’hui pour la défense de la Sécurité sociale et des retraites. Quatre organisations syndicales (la CGT, la FSU, la FGR-FP et la CFE-CGC) se mobilisent en Charente-Maritime, dans le cadre de cette journée d’action nationale. Un rassemblement départemental est prévu place de Verdun, à La Rochelle, dès 14h30. Les manifestants prendront la direction de la préfecture. L’objectif étant de rassembler les retraités et les actifs qui dénoncent la politique menée dans le cadre du Budget 2025. Il est aussi question de dénoncer la perte de pouvoir d’achat, les faibles pensions et la réforme des retraites. On écoute Alain Girard, secrétaire départemental des retraités CGT de Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/manif-retraites.mp3 Conséquence de la grève qui touche également le secteur de l’Éducation nationale, des perturbations sont à prévoir dans les écoles. À La Rochelle, l’accueil des élèves est maintenu, mais il n’y aura pas de distribution de repas à la cantine ce midi. Les parents doivent leur fournir un panier-repas. Un accueil périscolaire minimum est assuré. Même chose à Rochefort, mais la Ville demande aux parents, dans la mesure du possible, de récupérer leurs enfants sur le temps de la pause méridienne.